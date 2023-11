Atletica | Howe | “Ho promesso a mia madre di essere agli Europei di Roma”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Andrew, due volte campione europeo di salto in lungo, è intervenuto durante il dibattito “Lo Sport unisce l’Europa”, tenutosi oggi a: “Ho avuto il privilegio di partecipare a tante gare internazionali, adesso devo onorare una promessa che ho fatto a mia: chiudere la carriera’24 di. Sto dando tutto me stesso per raggiungere questo traguardo. A breve diventerò papà, e voglio dedicare l’obiettivoa mia, mia figlia e alla mia fidanzata. Ho la stessa determinazione di quando avevo 18 anni, la preparazione èinizi ma sta andando bene”. SportFace.