Associazione ‘Schierarsi’ | “Andare oltre le Quattro Giornate del Puc”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Piazza di Benevento. In vista della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) sono in arrivo gli incontri tematici, dovuti per legge, programmati dal Comune di Benevento ed aperti alla cittadinanza. Essi sono calendarizzati ingiorni, classificati per aree tematiche. La prima giornata, del prossimo 22 novembre, è dedicata ai “Tempi ed esigenze dei cittadini”: per l’Schierarsi, quella della “inclusione e partecipazione” è materia a cui è costantemente allergico il governo cittadino in carica, che stronca come sterili polemiche gli inviti della cittadinanza, singola o associata, a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Ne sono alcuni esempi la richiesta di una ...