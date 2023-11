Assemblea Alis | Grimaldi | La presenza di sette ministri? Finalmente il Paese ha capito l’importanza della logistica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) ”Il successo riscosso dall’Generaleè sicuramente sintomo che ilsta comprendendo quanto sia importante il ruolo del trasporto e. Questo è stato possibile anche grazie alladi, tanti vicee sottosegretari e ai molti rappresentanti del mondo imprenditoriale e formativo, che sono saliti sul palco per dire la propria, anche in maniera trasversale. Lo sottolinea Guido, presidente di, in occasione dell’Generale dell’associazione che si è tenuta oggi all’AuditoriumConciliazione a Roma. “Sono – ha aggiunto – ormaianni che stiamo lavorando per far ...