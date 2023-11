Asi indietro tutta | i sindacati accusano i politici

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«I lavoratori devono avere subito lo stipendio. Il presidente si è impegnato. La speranza è nella serietà degli uomini. Non ci fermiamo. Viene ritirato il bando, che non regge, e ci sarà l’affidamento ad Irpiniambiente. Ci giochiamo la partita insieme. La regione vigilerà». Così l’assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello dopo il vertic a Palazzo di Governo di questa mattina insieme al Prefetto Paola Spena, ai segretari provinciali di Fiom, Giuseppe Morsa e di Fismic, Giuseppe Zoalino. Asi in pratica fa marcia: il bando ieri per l’affidamento del servizio di depurazione viene cancellato e viene programmato l’affidamento temporaneo ad IrpiniAmbiente. E’ quello che chiedevano ida tempo. Raggiunta una mediazione che metterebbe al sicuro per ora i 55 lavoratori dell’Asidep. Se non tutti, ...