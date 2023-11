Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 14 novembre 2023

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la miniserie Circeo ha totalizzato 2614 spettatori (13,93% di share); lo show comico Amore + IVA su Canale5 ha conquistato in media 3480 spettatori (share 19,20%), mentre il film Shooter su Italia1 ha realizzato 957 spettatori (5,21%). Su Rai2 il tennis, con il match delle APT Finals: Djokovic-Sinner ha realizzato 2543 spettatori (14,64%), mentre la puntata di Avanti Popolo su Rai3 ne ha avuti 380 (2,11%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 693 spettatori (4,49%) e su La7 la puntata del programma ...

Record di Ascolti per il Tennis su Sky: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals di Torino, Ascolti record per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle Nit ...Sono stati 2.543.000 gli spettatori su Rai2 (14.6% di share) ai quali si sommano i 789.000 di Sky Sport (4.5%): numeri altissimi considerando l'orario ...