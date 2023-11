Ascolti tv Circeo e Amore + Iva chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di martedì 14 novembre 2023

(Di mercoledì 15 novembre 2023)tv, chi hala gara deglitelevisivi tra “” su Rai 1 e “+ Iva” su Canale 5?14, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la gara degliè più accesa che mai. Da una parteabbiamo avuto “”, dall’altra, sulle reti Mediaset, va in onda “+ Iva” . Ecco chi hasu Rai 1 ...

Poiché quest'ultimo dovrà vedersela, in fatto di, con la docu - seriesu Rai Uno , ipotizziamo che i vertici dell'azienda non abbiano voluto ostacolarne in alcun modo il successo ...

Programmi TV di stasera, martedì 14 novembre 2023. La prima di ‘Circeo’ su Rai1 contro ‘Amore + Iva’ di Checco DavideMaggio.it

Perché Le Iene stasera, 14 Novembre 2023, non va in onda su Italia Uno: il motivo SuperGuidaTV

Saverio Vitale chi è il fotografo di Circeo. Sandro Vitale storia vera e biografia del fotografo della serie tv Circeo ...La storia di Donatella Colasanti: cos'ha fatto dopo il massacro del Circeo e negli anni a seguire e come è morta dopo essere sopravvissuta alle sevizie.