As Roma | Follieri | “L’interesse per l’acquisto del club è vivo | disposti ad alzare offerta”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – “Se il mio interesse per laè ancora? Sicuramente sì. Non ho ripetuto una nuova, è sempre quella che avevamo presentato ai Friedkin, di 840 milioni, ad agosto, e siamo in attesa di capire la loro volontà”. Raffaelloesce allo scoperto e parla apertamente, in una intervista all’Adnkronos, della ferma volontà di acquisire l’Asdai Friedkin. L’è sul tavolo, a prescindere dalla questione stadio., imprenditore di importanza internazionale nel settore dei metalli rari con la sua azienda ‘Pasele Sa’ con sede a Ginevra e Londra, è appassionato di calcio e tifoso dellapur essendo originario di San Giovanni Rotondo e ha in mente un progetto serio per la squadra e la città. “Il nostro ...