Arsenal | Jorginho può partire | chi lo vuole tra Italia e Spagna

Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter),), Manuel Locatelli (Juventus/...

Il centrocampista della Nazionale italiana, Jorginho, ha parlato in conferenza stampa:“Le Finals di Nations League Non ho mai pensato che quella potesse essere la mia ultima esperienza in azzurro, ho ..."Volevo tornare in Nazionale, glielo avevo detto a Spalletti. Non si preoccupi torno e così sono di nuovo qui. Per questo sono molto contento" ...