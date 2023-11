Arsenal | il padre di Ramsdale contro Arteta | «Non è stato corretto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le parole deldi Aaron, portiere dell’, sulla gestione di Mikel. Tutti i dettagli Ildi Aaronha criticato la gestione di Mikelall’a Highbury Squad. PAROLE – «Aaron sarà il portiere della Coppa e David Raya rimarrà il numero 1 a meno che non succeda qualcosa, un infortunio o un’espulsione. Aaron deve convivere con questo. Anche se il modo in cui èfatto è non èai miei occhi, questa è la decisione che è stata presa. Aaron ha perso il sorriso che aveva quando era titolare. È davvero difficile vederlo così ma continuiamo tutti a dirgli che deve tornare a sorridere».