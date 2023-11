Arrestato perché la massacrava di botte | ma la vittima confessa | “È tutto inventato | ero gelosa’”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Presa per i capelli, strangolata, picchiata e sottoposta ad aggressioni di ogni tipo. Potrebbe essere il racconto di unadi violenza domestica, però la donna che ha sporto denuncia ha poi ritrattato tutte le accuse verso il compagno. È una storia complicata, piena di contraddizioni, quella che è arrivata nell’aula del Tribunale di Roma il 13 novembre. La donna ha spiegato ai giudici della quinta sezione collegiale che il suo compagno, un uomo di 53 anni, da tempo la costringeva a subire violenza, per poi negare il. Prima che la sua versione si sciogliesse come neve al sole, però, l’uomo però è finito in carcere e attende processo. In un ginepraio di dubbi e domande su cui ora dovranno chiarire gli inquirenti. Maltrattata dal compagno, lui finisce in carcere. La donna: “Mi sono inventata” È lunga la lista di accusa ...