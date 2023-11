Arrestata la badante dell’anziana morta dopo la caduta dal quarto piano a Bergamo | spariti 2mila euro dal conto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non si era suicidata ma è stata uccisa Rosanna Aber, la 77enneesseredaldi un palazzo a Colognola, in provincia di, il 22 aprile 2022. Lache accudiva la donna è stataperché accusata di averla fatta cadere spingendola mentre si trovava sul balcone della sua casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giorno della sua morte, Aber aveva scoperto che la 30enne ucraina che da un mese e mezzo le sbrigava le faccende di casa le aveva rubato il bancomat e aveva prelevato circa. Aber si era confidata con una conoscente, sentita poi dalla polizia. A lei aveva raccontato la sua preoccupazione per aver scoperto diversi ammanchi sul ...