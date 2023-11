Aprilia Accusato di lesioni e rapina | un uomo finisce in manette

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– Il 13 novembre 2023, personale della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità tunisina per i reati di ““, per avere aggredito nella prima mattinata della stessa giornata, all’interno dell’ex sito industriale Freddindustria di, un cittadino indiano di anni 37, colpendolo L'articolo Temporeale Quotidiano.