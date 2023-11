Antonella Clerici parla della figlia Maelle «Non ha talenti artistici» | ricordate chi è il padre della ragazza?

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è mamma di, la sua unica. Fra la conduttrice e lac’è un rapporto davvero speciale e di recente il volto di The Voice Kids è tornata are di lei.è nata del 2009 dalla relazione died Eddy Martens; mamma esono legatissime e...

Il primo è stato Il Ristorante nel 2004, con la conduzione di, il secondo L'Isola dei Famosi nel 2008 con Simona Ventura, anche se ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un ...

Antonella Clerici parla della figlia 14enne Maelle: ''Ha una bellezza esotica, ma non le riconosco talenti ... Gossip News

Antonella Clerici protegge la figlia Maelle: «Bellezza esotica, ma non ha talenti artistici» leggo.it

Cosa ha detto Antonella Clerici su sua figlia Maelle Ecco cosa sappiamo sulla ragazzina e suo padre Eddy Martens!La catastrofe accadrà questo Natale: la profezia Maya che non avremmo mai voluto conoscere Cedolino pensione di dicembre, ecco gli arretrati in arrivo scaglione per scaglione Antonella Clerici ...