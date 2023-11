Antitrust | multe a società dell’energia per 15 milioni | da Eni a Enel | da Iberdrola ad Acea

Antitrust, multa da 15 milioni di euro a Eni, Enel e altre società di ... Sky Tg24

Antitrust multa per oltre 15 milioni 6 società di energia e gas Adnkronos

Dall'Antitrust multe per 15 milioni a Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia ...Dall'Antitrust sanzioni per oltre 15 milioni a sei società di luce e gas. Multa da 10 milioni per Enel Energia e da 5 per Eni Plenitude.