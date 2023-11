Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 15 Novembre

Leggi su zon

(Di mercoledì 15 novembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 15Rosa è molto colpita dalla decisione di Damiano di occuparsi di Manuel, mentre Eugenio è carico di rancore nei confronti di Viola. Nel frattempo, Eduardo deve fronteggiare il tentativo di Tony di regolare una volta per tutte i loro conti in sospeso. Atterrita all’idea di un vero fidanzamento, Micaela incolpa Nunzio di aver convinto Samuel a lasciare Speranza. Una simpatica idea di Filippo potrebbe dare nuova linfa al programma di ...