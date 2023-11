Anticipazioni La Promessa 16 novembre | Catalina affronta Jimena

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nellede Ladel 16cerca un confronto conma questa non le manda a direTERRA AMARA: SCONTRO TRA- Ormai anche Manuel ha capito il gioco die questa, vedendosi con le spalle al muro, cerca di chiarire con, ma l’accusa di essere andata contro il volere del medico che però non le manda a dire. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente, Simona è ...