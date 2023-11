Ansia per Giulia Cecchettin scomparsa | l’urlo | il messaggio | la lite in auto con l’ex Cosa sappiamo finora

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lei che urla “Lasciami!”. Poi il litigio, una spinta,sale controvoglia nella Punto e un testimone che vede la scena. Sabato scorso, ore 23.15, parcheggio di Vigonovo.abita 200 metri più in là, in questo paese della Riviera del Brenta che è terra di calzaturifici e ville venete. Ci sono poi le immagini di una telecamera che riprende l’nel piazzale della Christian Dior a Fossò, il paesello accanto, dove gli inquirenti hanno trovato del sangue, mandato subito al Ris per le analisi. E c’è la fuga nella notte della Punto nera ammaccata che attraversa campagne e piccoli centri del Veneto orientale e del Friuli e che è stata segnalata anche su in montagna, dalle parti di Cortina e in val Pusteria. Poi, da domenica scorsa, più nulla. Tante tessere di un puzzle, che non danno ancora un’immagine ...