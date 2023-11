(Di mercoledì 15 novembre 2023) Kitty è una delle amiche immaginarie più note al mondo: era infatti la corrispondente dinel Diario che ha segnato la coscienza di intere generazioni. Del Diario di first appeared on il manifesto.

... dall'inizio di luglio a metà agosto, quando New York è rovente (come nel Prigioniero della seconda strada, 1975, regia di Melvin, il film con Jack Lemmon eBancroft tratto, come alcuni ...

Anne Frank, il sogno di scrivere un romanzo epistolare Il Manifesto

“Togliere il nome di Anne Frank all’asilo, è difficile da spiegare ai bambini” Il Fatto Quotidiano

Un 57enne residente nella provincia scaligera è stato denunciato dalla DIGOS di Verona per le frasi razziste pubblicate sui social.In vetrina i lavori della primaria Anna Frank di Limbiate. Gli alunni hanno realizzato un libro pop up e pensieri sulla lettura per il contest abbinato alla campagna #Io leggo perché ...