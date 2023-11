Anila | operaia morta schiacciata da un macchinario | alla base c’è un tragico errore umano?

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Un’altra tragica morte sul lavoro: questa volta la vittima èGrishaj,di origini albanesi 26ennedopo essere statada unper l’imbggio nello stabilimento di surgelati a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Non sono ancora note le cause della morte, ma al momento si sospetta che alle basi delincidente ci sia un. Indagato un operaio per omicidio colposo Sarebbe indagato un operaio, collega della ragazza, che secondo la Procura di Treviso avrebbe spinto il pulsante che ha attivato ilche ha poi ucciso, convinto che nell’area critica non ci fosse nessuno. La ragazza invece ...