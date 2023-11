Anila Grishaj | chi era la 26enne morta incastrata in un macchinario | il diploma turistico | l' affetto dei colleghi e la promozione a vicedirettrice

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Era andata in azienda, come faceva ogni giorno, col sorriso sulle labbra e voglia di lavorare. La descrivono così, gli amici e i: "solare e volenterosa". I familiari,...

È stata uccisa da un macchinario che l'ha incastrata e schiacciata, all'altezza del capo, anche, nella ditta di surgelati del Trevigiano in cui era vicedirettrice:era un'operaia ...

Treviso, resta incastrata con la testa in un macchinario: muore operaia 26enne TGCOM

Incidente sul lavoro in un'azienda di surgelati: muore vice direttrice di 26 anni incastrata nel macchinario. ilgazzettino.it

Era andata in azienda, come faceva ogni giorno, col sorriso sulle labbra e voglia di lavorare. La descrivono così, gli amici e i colleghi: "solare e volenterosa". I ...Verra aperta un’inchiesta per stabilire le responsabilità di questa tragedia. Anila infatti non era un’operaia qualunque, ma vice direttrice. Tensione con i familiari davanti alla sede della Bocon, ...