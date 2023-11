Ancora un ciclista investito in provincia di Latina | Pontina chiusa Arriva l’eliambulanza

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Sulla SS148 “” è temporaneamente chiuso il tratto al km 89,200, in entrambe le direzioni, a Sabaudia, indi, a causa di un incidente che ha coinvolto una persona che procedeva in bicicletta. Le deviazioni avvengono sulla Migliara 51 in direzione Roma e sulla Migliara 49 in direzione Terracina. È intervenuta una eliambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito presso l’ospedale Goretti. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.