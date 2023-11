Ampliamento del Cus | in città due nuove sedi aperte a tutti con piscina e campi da tennis

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. Un considerevolestrutturale che permetterà al Centro universitario sportivo (Cus) di invadere laed erigersi a solido punto di riferimento peri residenti. Nei prossimi anni il Cus svilupperà ulteriormente il progetto di crescita dell’Università degli Studi di Bergamo e affiancherà, alla sede storica di Dalmine, duestrutture cittadine, a Loreto e in via Statuto, disponibili non solo per gli studenti ma anche peri residenti che hanno intenzione di praticare attività sportive. Nel quartiere di Loreto sono già iniziati i lavori per la riqualificazione dell’ex Centroin via Broseta, un’operazione permessa da un investimento di circa 3 milioni di euro e da una convenzione stipulata tra il Comune e l’Università che affiderà al Cus la ...