Amina Milo è ancora in Kazakistan | ignota la data del rientro Accusato di frode il suo avvocato | «Una vendetta»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 2 novembre scorso, dopo 116 giorni di detenzione, era stata liberata e in un breve messaggio aveva espresso tutta la sua gioia. Da allora, due settimane dopo,Kalelkyzy è rimasta bloccata in, senza unacerta per il suoin Italia e con il suodida uno degli agenti di polizia che, secondo le indagini, partecipò al sequestro della giovane con fini di riscatto. Sedici giorni chiusa in un appartamento di Astana dove la 18enne sarebbe stata vittima di soprusi fisici e psicologici, costretta a guardare video di torture e uccisioni e subendo anche un tentativo di stupro, respinto con la forza e la minaccia di un coltello che la giovane era riuscita a impugnare. Due settimane e la sensazione, il ...