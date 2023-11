Amici 23 | Holden bocciato da Luca Jurman | per l' ex prof Ha una voce tremolante | brutta roba

... l'ex professore del talent Mediaset di Canale5 ha, infatti, dato una sonora stroncatura a uno dei cantanti più apprezzati di questa edizione:23, Luca Jurman si scaglia contro il ...

Amici, chi è la fidanzata di Holden Today.it

Amici, Holden si emoziona durante l'esibizione. Maria De Filippi: «Vederti così è stato tanto. Chapeau» leggo.it

Luca Jurman, ex prof della scuola di Amici di Maria De Filippi torna a colpire e questa volta dà una sonora stroncatura al cantante Holden. Ecco perché! Non si placano le polemiche di Luca Jurman ...L'ex insegnante della scuola ha criticato il 'collega' e il sui allievo Holden su Tik Tok ma anche Morgan non ha risparmiato frecciatine al prof Zerbi ...