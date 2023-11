(Di mercoledì 15 novembre 2023) All'età di 21 anni,è diventato un punto di riferimento per coloro che aspirano a qualcosa di più nella vita. "Efficienza" è la parola utilizzata da "Alex" (come preferisce essere ...

All'età di 21 anni,è diventato un punto di riferimento per coloro che aspirano a qualcosa di più nella vita. "Efficienza" è la parola utilizzata da "Alex" (come preferisce essere chiamato) per ...

ALEXANDRU CATRANITA: LA GIOVANE SCOMMESSA DEGLI INVESTIMENTI Movida

WhatsApp Image 2023-11-15 at 09.44.23 | Movida Movida

"Catania, andiamo in B!" titola TuttoSport oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo.Una squadra di pallavolo che si è ritrovata senza palestra. Un destino da condividere con una scuola di ginnastica ritmica.