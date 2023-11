Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni | “Vuoi 3mila euro? Almeno fammi vedere la bimba”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alta tensione traad un mese dalla loro turbolenta rottura consumata tra accuse reciproche, veleni e ospitate tv. I due ormai si parlano attraverso i rispettivi avvocati. Nelle scorse ore, l’ex tentatore di “Temptation Island” ha condiviso alcune Instagram Stories in cui lamenta di non poterCéline Blue, lanata dalla sua relazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne”.(Foto Instagram)accusadi essere una madre assente “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi ...

Le pesantissime accuse dia Sophie Codegoni: non le fa vedere la bambina e chiede almeno 3000 euro per il mantenimento di sua figlia. Pubblica le mail con l'avvocato e parla anche di un altro ...

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: "Fammi vedere mia figlia" La Gazzetta dello Sport

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni, pubblicata la lettera dell'avvocato: «Vuoi 3 mila euro di mantenim ilmessaggero.it

Alessandro Basciano pubblica lo scambio di mail tra il suo legale e l'avvocato di Sophie Codegoni per il mantenimento La coppia continua a darsi battaglia, in televisione e fuori. Ad accentuare ...Sophie Codegoni trascinata da Alessandro Basciano in tribunale. La guerra tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra non avere tregua. I due ex concorrenti del GF Vip si sono apertamente esposti ...