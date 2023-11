Alessandra Bianchi | morta la giornalista sportiva ambasciatrice del calcio italiano in Francia | aveva 59 anni

Roberto Achenza, crm & loyalty director Costa Crociere, assessore Turismo Comune di Genova Maurizio Caviglia , segretario Generale Camera di Commercio Genova Augusto Sartori , ...

Addio Alessandra Bianchi, giornalista e romanista Corriere dello Sport

Alessandra Bianchi, morta la giornalista sportiva ambasciatrice del calcio italiano in Francia ilmessaggero.it

Addio ad Alessandra Bianchi, giornalista sportiva e ambasciatrice del calcio italiano in Francia. A comunicare la notizia della scomparsa è la Lega Pro attravreso un comunicato sul ...Il mondo dello spettacolo piange Alessandra Bianchi, ambasciatrice del calcio italiano in Francia e per anni nella comunicazione di Lega Pro. Il mondo dello spettacolo e del giornalismo sono in lutto ...