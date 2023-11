(Di mercoledì 15 novembre 2023) Messo a presiedere la commissione Affari costituzionali in Senato sarà il battistrada per la veloce approvazione della "madre di tutte le riforme". Ferrarese, nella fiamma da quando Almirante lanciò come suo erede Fini, scelse FdI della prima ora con ben altre percentuali

Quando Giorgio Almirante annunciò dal palco il suo passo indietro, indicando in Gianfranco Fini il nome del suo successore, il profilo di un giovanissimosi stagliava sullo sfondo, nel dietro le quinte. Era la fine degli anni '80, il contesto quello della minuscola frazione di Mirabello, nel cuore dell'Emilia. Nella poco distante ...

Alberto Balboni, “il Boschi di Giorgia” L'HuffPost

Diffamazione, Forza Italia si smarca dai meloniani: la multa ridotta da 50mila a 5mila euro la Repubblica

Messo a presiedere la commissione Affari costituzionali in Senato sarà il battistrada per la veloce approvazione della "madre di tutte le riforme".La destra vorrebbe modificare l’articolo 77 della Costituzione estendendo da 60 a 90 giorni il termine per convertire in Parlamento i decreti legge.