Alba Berlino-Lyon Villeurbanne | Eurolega | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Questa sera alle 20, al palazzetto O2 World, l’ospita ildi Pozzecco nella gara valida per la ottava giornata della fase a gironi dell’. Un match da non sbagliare per entrambe le squadre che si trovano appaiate a fondo classifica e che quindi avrà come conseguenza che chi perde rimarrà in fondo e da sola. Insomma, un interessante spartiacque. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match, leCrediti foto: LDLC ASVEL FacebookSi affrontano ...