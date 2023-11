Al via la raccolta fondi per la rinascita di “Piedigrotta Festival di Napoli”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gianni Aterrano lancia il crowdfunding e il primo concorso musicale, per raccoglieree far rinascere la storica manifestazione “di”. Presentazione sabato 18 novembre – ore 11 al Caffè Gambrinus di. A quasi novant’anni, con una determinazione unica, ha avuto l’idea di utilizzare i moderni mezzi di finanziamento collaborativo, come il crowdfunding,

... compie un altro passo in avanti a Firenze il progetto di trasformazione del sistema di... giovedì 16 novembre, daBaracca, per proseguire martedì 21 inAllori,Garfagnana edi ...

DIFFERENZIATA, ATTIVE DUE POSTAZIONI SMART PER LA ... Città di Trani

“Centro Ambientale Mobile”: sabato 18 novembre appuntamento in ... Aamps

È accaduto in pieno centro cittadino. I proprietari dell’appartamento erano fuori casa per lavoro e i ladri hanno agito indisturbati. Nessun oggetto di valore è stato portato via ma la casa è stata le ...gestire comunicazioni via mail o altro strumento sulle condizioni di utilizzo ... SERVIZIO DI ISCRIZIONE CORSI I dati personali da Lei forniti per il Servizio "ISCRIZIONE CORSI" sono raccolti e ...