(Di mercoledì 15 novembre 2023)provinciali per le supplenze, GPS, atteso nel, e nuovo regolamento delle supplenze: questo è stato il tema di cui si è discusso nella riunione tra sindacati e ministero dell'8 novembre. A far chiarezza su alcuni dubbi dei nostri lettori durante la diretta di Orizzonte Scuola tv del 13 novembre è stata Chiara Cozzetto di Anief. L'articolo .

' All'delle GPS - prosegue la sindacalista - ci si può inserire a pieno titolo in ... Ledegli idonei, resteranno infatti in vigore fin quando non saranno esaurite. Inoltre, ...

Aggiornamento graduatorie GPS 2024: ci sarà la seconda fascia infanzia e primaria Orizzonte Scuola

Aggiornamento Gps 2024, le novità su regolamento e riapertura delle graduatorie - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a mercoledì 15 novembre.LATINA – La Gilda Insegnanti di Latina denuncia la situazione paradossale delle graduatorie nella scuola, che investe in pieno anche la provincia di Latina. «Da una parte – spiega la coordinatrice pr ...