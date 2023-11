Agenzia Dogane e Monopoli in prima linea contro traffico illegale di alcool

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Grazie all’operazione Opson XII, guidata da Interpol ed Europol, l’dellee deiha posto in essere azioni decisive nel contrasto aldi vino e bevande alcoliche Roma – L’dellee deinell’ambito dell’operazione Opson XII sull’agroalimentare, guidata da Interpol ed Europol, ha contribuito in modo decisivo a sostenere l’azione mirata di contrasto aldi vino e bevande alcoliche. In tale ambito le autorità doganali e di polizia in Europa hanno sequestrato oltre 6 milioni di litri di bevande alcoliche, vino e birra. Gli esiti complessivi segnalati da Europol su tutte le aree dell’operazione sono i seguenti: -8000 tonnellate di ...