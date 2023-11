Affitti a Torino | la situazione oggi | prezzi medi e agevolazioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se state cercando casa in affitto apotete tirare un sospiro di sollievo, insieme al vostro portafoglio. Infatti, nel quarto Comune italiano per popolazione e 290esimo per PIL pro capite, un affitto costa ina solo 10,71 euro al mese per metro quadro. Ma è veramente cosi poco? Giudicate voi, a Roma per prendere casa in affitto la richiestaa è di 15,18 euro al mq mentre a Milano arriviamo alla cifra di 22,23 euro. Questo vuol dire che, con gli stessi soldi con cui a Milano si prende in affitto un monolocale al piano terra, nella città famosa per i suoi palazzi e le residenze reali si riesce tranquillamente a prendere in affitto anche un trilocale. Vediamo più nel dettaglio il costo degliper tutte le esigenze abitative. Stanze in affitto a, i ...