AEW | Un errore del sito ufficiale “licenzia” gli Young Bucks dalle loro mansioni da EVP | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 novembre 2023) I fan AEW hanno sudato decisamente freddo nel pomeriggio. O almeno, chi disi è accorto dell’suldella compagnia. Gli, per qualche ora, non erano più identificati come EVP della compagnia sulAEW, lasciando presagire il peggio nonostante il recente rinnovo di contratto di tutta l’Elite. Una sorta di “retrocessione” che, però, non è mai veramente accaduta. Si è trattato, infatti, solamente di un, notato prontamente però da Fightful, con la federazione che ha corretto il tiro e ha prontamente modificato la sezione adedicata. Matt & Nick Jackson continueranno dunque a svolgere leda Executive Vice President, alla pari di ...