AEW Dynamite 15 11 23 Anteprima

(Di mercoledì 15 novembre 2023) TBS trasmetterà oggi, 15 novembre, (16 novembre ore 2:00 in Italia su FITE) l'episodio numero 215 di AEW, in diretta dal Toyota Arena di Ontario, CA. Card aggiornata di AEWdel 15 novembre 2023 Like a Dragon Gaiden Street FightKenny Omega, Kota Ibushi, Chris Jericho e Paul Wight vs. The Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Powerhouse Hobbs, Kyle Fletcher e Brian Cage) Blackpool Combat Club (Jon Moxley e Wheeler Yuta) vs. Orange Cassidy e Hook The Young Bucks vs. Penta El Zero Miedo e Komander Match per un'opportunità per il Campionato TBS a Full Gear 2023: Red Velvet vs. Skye Blue