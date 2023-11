Aeroporto dell’Umbria | Perugia sale al secondo posto in Europa per crescita

(Di mercoledì 15 novembre 2023) RAPPORTO ACI EUROPE SUL TRAFFICO AEREO NEL 3° TRIMESTRE 2023alinperAci Europe presenta il rapporto sul traffico dei voli aerei europei relativo al terzo trimestre (Q3) del 2023. Nel periodo di picco per i voli aerei inil traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance dinegli aeroporti europei complessivamente solida. Il traffico voli nel terzo trimestre 2023, rispetto ai livelli pre-pandemici (terzo trimestre 2019), è rimasto invece al -3,1%. In miglioramento nonostante il segno negativo: nella prima metà ...

Aeroporto dell'Umbria: rapporto Aci Europe sul traffico aereo nel 3 ... TrgMedia