Adli sfida l’Inter | «Serie A? Strada lunga | faremo di più ogni giorno»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Adi si è concentrato sul rendimento del Milan inA. I rossoneri hanno pareggiato nell’ultimo turno a Lecce scivolando a meno 8 dal. REAZIONE ? Yacinea National News.com, ha parlato del cammino in campionato del Milan. I rossoneri si trovano sotto di otto punti dalprima: «Abbiamo faticato un po’ inA in questi ultimi mesi, ma sappiamo che la. Quindi cercheremo di continuare a lavorare e fare di piùper raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo farlo e loperché, come ho detto, siamo in un club così grande e dobbiamo farlo per il club, per i tifosi e anche per noi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...