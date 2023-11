ADL scatenato | si valuta un altro grande ritorno | al posto di Meluso

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Walter Mazzarri è ritornato a Napoli ben dieci anni dopo l’ultima volta. Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe pronto ad un. Rudi Garcìa non è più l’allenatore del Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Empoli maturata nel lunch match di domenica, era impossibile proseguire con il tecnico francese. Garcìa, infatti, è stato sfiduciato, prima dai tifosi che lo hanno fischiato al momento del triplice fischio, poi dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Probabilmente, la squadra, lo aveva sfiduciato già da diverso tempo. Aurelio De Laurentiis, dunque, è dovuto correre ai ripari. Il patron azzurro doveva trovare un tecnico adatto alla situazione che non avesse bisogno di lungo tempo per integrarsi con la squadra e che fosse disposto a fare da traghettatore. La scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Walter Mazzarri. L’ex tecnico di Torino e ...