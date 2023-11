Ad Andrea Centazzo il sigillo della Città di Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il musicista, compositore e artista multimedialese di fama internazionale, è stato premiato in Municipio acon la consegna del. Ad omaggiare l’artista, attivo in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti ma nato anel 1948, è stato il SindacoAlberto Felice De Toni accompagnato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone e dall’Assessore al Turismo Alessandro Venanzi. Il ‘’ è stato assegnato per l’importante lavoro di ricerca in campo musicale e artistico svolta e per aver contribuito a diffondere la cultura italiana, friulana e il nome ...