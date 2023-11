Acerbi | la sorpresa targata Inzaghi Un anno e mezzo da top

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Francescopuò essere reputato come una piacevoleper l’Inter e soprattutto i tifosi. Nessuno si aspettava un rendimento da difensore di questo livello, il merito è anche di Simone. RENDIMENTO – Francescoè il difensore più affidabile al servizio di Simone. In questa stagione ha raggiunto già quota 1000 minuti giocati con 12 partite disputate e condite da un gol contro il Bologna e un assist. L’italiano è stato riscattato dalla Lazio la scorsa estate per 4 milioni di euro. L’età lasciava dubbi, la carta d’identità recita 10 febbraio 1988, eppuresembra essere un difensore di primo pelo all’Inter. L’scorso ha addirittura giocato 49 partite, di queste tantissime da titolare dopo aver tolto il posto a Stefan de ...