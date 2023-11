«Accordo economico con Fedez? No | mi ha fatto causa» Luis Sal smentisce le voci dopo la lite a Muschio Selvaggio – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nessun, anzi la guerra sarebbe ancora in corso traSal. A metterlo in chiaro è l’ex socio del rapper, che dal profilo ufficiale disu Instagram ha smentito l’indiscrezione diffusa dal settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini,Sal avrebbero raggiunto une un patto di riservatezza,la rottura dello scorso giugno diventata pubblica,che il creator bolognese non era più apparso nel podcast. Ei durissimi scambi che sono seguiti proprio tra lui e, tra risposte e controrepliche. La smentita diSal Su Instagram,...