(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) - Roma, 15 novembre 2023 «Per la terza volta in pochi mesi ladi Proa Roma è statada attivisti di estrema sinistra, che hanno imbrattato con slogan femministi l'immagine dipinta pochi giorni fa sulle nostre serrande di un piccolo bimbo stilizzato nel grembo materno. L'ultimo attacco vandalico risale ad appena 3 settimane fa. Siamo ormai oggetto di una operazione vandalica seriale e indisturbata. Se fossimo stati un'associazione LGBTQ, probabilmente il sindaco Roberto Gualtieri sarebbe venuto personalmente a esprimere la sua solidarietà e condannare l'accaduto, ma è chiaro che agli attivisti Pronon sono riconosciuti gli stessi diritti e le stesse libertà degli attivisti “politicamente corretti”. Ne prendiamo atto e andiamo avanti più determinati ...

... ispirando le politiche omofobe delle municipalità 'lgbt free' e la legge contro l'. Non ... candidata (non eletta in Parlamento) con Fratelli d'Italia ed esponente diVita che si afferma dopo ...

Aborto. Pro Vita Famiglia: Vandalizzata sede nazionale, noi vittime di attacchi seriali e indisturbati Adnkronos

Aborto, la donna sia obbligata ad ascoltare il cuore. Raccolta firme ... Quotidiano Sanità

I gruppi ultracattolici da anni promuovono un’agenda integralista e confessionale, tra propaganda familista, lotta all’aborto e contrasto alla presunta “ideologia gender”. Contano sul supporto (...) ...Un avviso sul pannello elettronico del Comune fa gridare allo scandalo il Partito democratico sulla proposta di legge “Un cuore che batte“: "Scelta propagandistica a favore di una proposta vergognosa" ...