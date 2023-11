A Ballando con le Stelle è caos dopo il litigio di Teo Mammucari e Caprarica | lui vuole lasciare | interviene Milly Carlucci VIDEO

Dal 2005 è lui che accompagna esibizioni e voti dei concorrenti dile Stelle. La sua voce inconfondibile è uno dei marchi di fabbrica del talent e tanti spettatori rimarrebbero spiazzati senza i suoi annunci e presentazioni. Ecco di chi si tratta. La ...

Giovanni Terzi furioso a Ballando con Le Stelle: «Faccio la chemio da 3 anni ma a voi non interessa». Lucarell ilmessaggero.it

Anticipazioni sul cast della serata di gala che Rai1 dedica all'UNICEF con Mara Venier e Loretta Goggi, ecco gli ospiti Serata UNICEF ...Premessa. Non c'è gossip. E a sottolinearlo è lo stesso settimanale Chi che ha paparazzato Carlotta Mantovan e Teo Mammucari in giro per Roma, in una pausa dal loro impegno ...