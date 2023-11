7 canzoni per 7 stili di viaggio | a ciascun viaggiatore la sua colonna sonora ideale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La musica non è solo un mezzo di espressione per chi la fa, ma può raccontare qualcosa anche su chi la ascolta, sul suo carattere e sulle sue aspirazioni. Partendo da questa considerazione, FlixBus e Squadrati hanno intervistato circa 800 persone fra i 18 e i 42 anni, chiedendo di indicare, tra 7 frasi tratte da, quale si prestasse al meglio per descrivere il loro. Ciò ha permesso di delineare alcuni identikit die di indagarne le diverse abitudini e i desideri in. Il quesito si inserisce nell’ambito dell’indagine Cosa ci spinge a viaggiare, realizzata per FlixBus dalla società di ricerche Squadrati. L’indagine analizza le nuove tendenze diche si sono andate affermando negli ultimi anni tra i Millennials (le persone di età compresa ...

Compreso il compianto Charlie Watts, che è presente in due(di Camilla Sernagiotto) È stata confermata la presenza di Paul McCartney,quanto riguarda il disco Hackney Diamonds dei Rolling ...

Le migliori canzoni per far addormentare i bambini Billboard Italia

Guccini, la scelta delle 'Canzoni da osteria' Radio Capital

Olivia Rodrigo, intervistata alla premiere del nuovo capitolo della saga di Hunger Games, per il quale ha scritto la canzone Can’t Catch Me Now, oltre che delle sue corse sul tapis roulant, ha parlato ...A Siviglia si celebra la musica latina e a rappresentare l'Italia c'è Laura Pausini premiata dalla Latin Grammy Awards Academy come Person of the Year ...