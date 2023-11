10 migliori registi di film horror

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Serve una certa dose di follia per intraprendere una carriera in un business in perenne mutamento, e forse ancora di più ne serve per focalizzare il proprio percorso sul lato oscuro della settima arte: quello che senza sconti mostra a platee grandi e piccole ciò che alberga nell’angolo più buio di camera nostra mentre cerchiamo di dormire, che corrode la nostra psiche trasformando la sicura quotidianità in angosciante reiterazione, o che semplicemente ha il potere di terrorizzarci a tal punto da farci render conto di essere ancora vivi in un mondo di non-morti. I dieci cineasti qui sotto elencati hanno fatto proprio questo, ed anche se la lista che vi apprestate a leggere non ha alcuna pretesa di completezza e si basa su gusti e criteri (importanza all’interno del settore, consistenza qualitativa dellaografia, dedizione al genere) del tutto personali, quelli che ...