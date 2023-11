Zucman | “Serve una tassa del 2% sul patrimonio dei miliardari Se non si trova un accordo globale l’Italia proceda da sola”

(Di martedì 14 novembre 2023) Unadel 2% sulle fortune dei super ricchi, da cui ricavare il gettito necessario per finanziare istruzione, sanità, transizione verde. È la proposta che l’economista Gabriel, noto per gli studi sui paradisi fiscali e l’evasione delle multinazionali, ha ribadito presentando a Roma il Global tax evasion report dell’Eu Tax Observatory di cui è direttore. “Le persone molto facoltose hanno aliquote individuali comprese tra lo 0 e lo 0,5% della loro ricchezza, meno di tutte le altre fasce di popolazione”, ha ricordato il professore associato di politica pubblica ed economia a Berkeley parlando con ilfattoquotidiano.it durante il convegno Tax Evasion: how big is it? How can we stop it? organizzato dall’osservatorio con Oxfam Italia e l’università di Milano-Bicocca. “Non è sostenibile”. Di qui l’idea di introdurre un prelievo patrimoniale minimo a ...

... si avrebbero 250 miliardi di dollari di ricavi, stima. Per dare un'idea degli ordini di ... Insomma,subito una nuova tassazione, equa, stringente e non aggirabile, sui più ricchi . L'...

L'intervista - Gabriel Zucman: “Per aiutare la classe media serve una ... Il Fatto Quotidiano

### Morning note: economia e finanza dai giornali Il Sole 24 ORE

The analysis by the EU Tax Observatory in Paris, led by the economist Gabriel Zucman, accuses the world's wealthiest citizens ... the report warns. Dummy corporations serve as cover for legitimate ...