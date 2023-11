YouTube | nuove regole per contenuti generati con IA e deepfake

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) –ha introdottolinee guida per la gestione deitramite intelligenza artificiale, in particolare i. Queste norme si dividono in due categorie principali: una più rigida, volta a tutelare i partner dell’industria musicale della piattaforma, e un’altra meno restrittiva, applicabile al resto degli utenti. L’azienda ha chiarito che i creatori dovranno etichettare irealistici AI che caricano, rendendo esplicito immediatamente che sono stati realizzati con l’intelligenza artificiale, soprattutto in contesti delicati come le elezioni o situazioni di conflitto attuali. Queste etichette saranno visibili nelle descrizioni dei video e direttamente sui video stessi, nel caso di materiale sensibile. La definizione di “realistico” da ...