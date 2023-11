YOG 2024 | Dominik Windisch selezionato come “Athlete Role Models”

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Gangwon, città della Corea del Sud, ospiterà dal 19 gennaio al 1 febbraioi Giochi Olimpici Giovanili Invernali, rassegna che si avvarrà anche per quest’anno della presenza dei cosiddetti “” (ARM), personalità d’esperienza che fungeranno da mentori per i giovani talenti che prenderanno parte alle gare. Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha svelato la lista dei diciassette sportivi che ricopriranno il ruolo, tra cui spicca anche l’ex biathleta italiano, leggenda azzurra capace di conquistare in carriera la bellezza di tre medaglie di bronzo olimpiche (staffetta mista a Sochi, gara sprint e staffetta mista a PyeongChang 2018. Kaveh Mehrabi, personalità ...