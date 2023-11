WWE | The Miz sconfigge Ivar a Monday Night Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 novembre 2023) La settimana scorsa, l’A-Lister ha vinto nel 4-Way match per decretare lo sfidante di Gunther al titolo Intercontinentale WWE. Dopo la vittoria, il vikingo ha attaccato The Miz per vendicarsi della sconfitta. Questa notte aRaw, al termine di un match molto intenso, Un The Miz in grandissima difficoltà, è riuscito a spuntarla e ad aggiudicarsi la vittoria sugrazie a un roll-up. Can @mikethemiz defeat @WWE or will it be a viking victory on #WWERaw? pic.twitter.com/ao3v7PZdpV— WWE (@WWE) November 14, 2023 Nel post-match,è stato ripagato della sua stessa medicina. “Big” Bronson Reed lo ha attaccato con il suo Tsunami, come vendetta dopo un diverbio avuto nel backstage in precedenza.