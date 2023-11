WWE | Rey Mysterio è stato operato al ginocchio | ignoti i tempi di recupero ma “promette vendetta”… Escobar è avvisato

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo il turn heel di Santosai suoi danni, durante l’ultimo episodio di Smackdown, Reyha subito un’operazione aldestro nella giornata di oggi, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori con la seguente foto su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i fan di Mr. 619, con quest’ultimo che dovrà stare dunque a riposo per un periodo di tempo non specificato. L’operazione si è tenuta in quel di Birmingham, Alabama, e come avete potuto vedere l’ex US Champion ha “promesso vendetta” nei confronti dell’ex partner nell’LWO, dopo il tradimento subito. E’ molto probabile che l’infortunio non sia avvenuto durante l’ultima puntata di Smackdown ma che l’intervento fosse già in programma: la sensazione è che Rey non starà fuori più di tanto (si dovrebbe trattare di un intervento di routine) ma sicuramente quando ...

Rey Mysterio gives an update. On Friday's WWE SmackDown, Mysterio was attacked by Santos Escobar, who turned his back on Rey and the LWO. The attack ended with Escobar kicking the steps into Rey's leg ...Unfortunately, Rey Mysterio finds himself again sidelined due to another knee injury requiring surgery. Mysterio's high-flying style has led to multiple knee injuries throughout his career.